В Николаеве за 5 миллионов отремонтировали проезды и тротуары во дворах на проспекте Корабелов

В Николаеве завершили капитальный ремонт внутриквартальных проездов от проспекта Корабелов вдоль домов №12,12А, 12А, 12/1, 16/1.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Общая длина восстановленного участка составляет 5 тысяч 738 квадратных метров. Работы начали в октябре по заказу администрации Корабельного района. Во время ремонта заменили не только верхний слой асфальта, но и заново уложили основу дороги. Привели в порядок все обочины и съезды, пешеходные зоны вымостили плиткой. Также предусмотрели дополнительные парковочные места для автомобилей. Сейчас пешеходные зоны уже полностью готовы, все сделали с учетом пожеланий жителей и особенностей дворов. По просьбе местных жителей коммунальное предприятие «Океан» установило на отдельных участках специальные барьеры. Они препятствуют недобросовестным водителям, которые часто нарушали правила дорожного движения, подвергая граждан опасности.

Всего на комплексное благоустройство указанной территории из городского бюджета направили около 5 миллионов гривен. Ремонт выполнила подрядная организация «Кайсер». Гарантийный срок обслуживания – 5 лет. Ремонт провели на округе депутата городского совета от «Самопомощи» Натальи Горбенко, которая является соратницей мэра Николаева Александра Сенкевича.

По собственной инициативе местные жители начали озеленение прилегающей территории: расчистили ее и высадили цветы. Они попросили у городских властей привезти чернозем для высадки деревьев и газонов, оборудовать системы наружного освещения, благоустроить зон для отдыха и обеспечить к ним доступ маломобильных групп населения.

Напомним, что ранее ГАСК из-за ряда нарушений оштрафовал фирму, которая за ₴1 миллион капитально отремонтировала внутриквартальный проезд по Бугскому бульвару.