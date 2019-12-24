В 2019 году Украина купила у России ядерного топлива на 171,6 миллиона долларов

В течение января-октября 2019 года Украина приобрела ядерного топлива на сумму 300 миллионов 15,8 тысяч долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Государственную службу статистики.

Отмечается, что за десять месяцев для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на 171 миллион 625,4 тысяч долларов, шведского – на 128 миллионов 390,4 тысяч долларов. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за указанный период у российского «ТВЭЛ» в денежном эквиваленте составила 57,2%, у швецкого Westinghouse – 42,8%.

Напомним, что ранее на базе Южно-Украинской АЭС планировали построить завод по производству ядерного топлива.