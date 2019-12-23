На противопожарную безопасность всех учебных заведений Николаевщины нужно ₴28 миллионов, но денег в бюджете на это нет

Для того, чтобы обеспечить все областные учебные учреждения Николаевщины системой противопожарной безопасности, необходимо более 28 миллионов гривен, но средств для этого в бюджете на 2020 год нет.

Об этом шла речь в понедельник, 23 декабря, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

В ходе отчета управления образования Николаевской ОГА депутат Татьяна Демченко поинтересовалась у начальника управления Елены Удовиченко, сколько денег выделено на обеспечение противопожарной безопасности.

— В бюджете предусмотрено на капитальные расходы областному управлению образования 11 миллионов, правильно? А человек, который докладывал, сказал про сумму вдвое больше на обеспечение противопожарной безопасности, - сказала Демченко.

Елена Удовиченко Татьяна Стахевич

В ответ на это Елена Удовиченко сообщила, что по подсчетам главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, необходимо больше 28 миллионов гривен.

— Всего, для того, чтобы обеспечить предприсания ГСЧС, нам на сегодня необходимо 28 миллионов 62 тысячи, - сказала Удовиченко.

При этом, в областном бюджете в общем на капитальные расходы на все учебные учреждения области предусмотрено 11 миллионов 615 тысяч гривен. В итоге, Демченко предложила внести изменения в бюджет на 2020 год и предусмотреть средства на обеспечение учебных учреждений системой противопожарной безопасности. Депутаты проголосовали за эту рекомендацию.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич не знает, сколько денег будет выделено школам и детским садикам на установку систем пожарной безопасности.

Напомним, как 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

По факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

Согласно выводам правительственной комиссии, по основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Еще напомним, как 15 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Отметим, что в августе 2019 года в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что на Николаевщине руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.