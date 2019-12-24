В Николаеве АЗС снизили стоимость на бензин и дизтопливо

В Николаеве операторы автозаправочных станций снизили стоимость на бензин и дизельное топливо.

Так, по данным на сайте Минфина 23 декабря цена на бензин марки А 95 составляла 28 гривен за литер, а 24 декабря цена снизилась на гривну. Также произошло снижение цен и на других заправках. На WOG стоимость топлива снизили на 50 копеек, а на Amic на 1 гривну.

Также на всех заправках снизились цены на газ и дизельное топливо.

Как известно, 23 декабря Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богданов, министр экономики Тимофей Милованов и другие чиновники встретились с представителями компаний-участниц топливного рынка. Во встрече с Президентом приняли участие ОККО, WOG, «Укрнафта», «Укртатнафта», Amic, Glusco, Sun Oil, KLO, «Укргаздобыча».

Отметим, что такое снижение цен наблюдается не только в Николаеве, а и по всей Украине.