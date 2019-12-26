«Национальное достояние»: Власти Франции за 24 миллиона евро выкупят древнюю картину, найденную на кухне

Французские власти запретили вывозить из страны картину «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ.

Об этом сообщает «ВВС».

Полотно нашла на своей кухне пожилая француженка, после чего оно ушло с молотка за 24 миллиона евро. Теперь французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить картину. Как говорится в заявлении министерства культуры Франции, его глава по рекомендации комиссии по национальному достоянию запретил экспорт картины на срок до 30 месяцев. Министерство за это время планирует собрать 24 миллиона евро и выкупить работу, чтобы повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.

«Осмеяние Христа» - шедевр периода проторенессанса. Ее автор, художник, известный под псевдонимом Чимабуэ, считается одним из важнейших живописцев того периода. Картина предположительно была написана в 1280-х годах. Картина является составной частью более крупной работы из восьми сцен, изображающих страсти Христовы. Таких частей уцелело три, две оставшиеся хранятся в национальных галереях в Лондоне и Нью-Йорке.

Работу Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень в 90 км к северу от Парижа. Она висела над плитой на кухне. Небольшая картина размером 20,3 на 28,5 см, была обнаружена аукционисткой Филоменой Вульф, приехавшей в Компьень, чтобы провести инвентаризацию дома.

Хозяйка дома, женщина старше 90 лет, переехала в дом престарелых, а сам дом предполагалось выставить на продажу, сначала описав все вещи в нем. Вульф заметила работу над плитой недалеко от входа в гостиную. Хозяйка думала, что работа Чимабуэ – это русская икона, потемневшая от времени.

Эксперты из Парижа установили, что работа подлинная, и полотно выставили на аукцион. Имя покупателя не назвали, но французские СМИ пишут, что картину купили двое коллекционеров итальянского ренессанса, живущих в США.