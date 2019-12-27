Возле острова в Карибском море собрались сразу 50 миллиардеров на суперяхтах

Около полусотни яхт миллиардеров собрались в Карибском море у острова Сен-Мартен.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Bloomberg».

Накануне Рождества многие из крупнейших в мире яхт покинули США, Францию, Италию и Испанию, и собрались у берегов Сен-Бартелеми и Сен-Мартена, Антигуа и Барбуды.

Издание отмечает, что особенно активно суперяхты богатейших людей мира собирались у острова Сен-Мартен, куда накануне прибыло около 50 судов. Здесь в преддверии праздника их количество увеличилось втрое с ноября этого года, когда у берегов насчитывалось 16 суперяхт.

Мега-яхта Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, является самой большой среди яхт в акватории острова Сен-Мартен. Стоимость яхты, вмещающей в себя выставочный зал, собственную клинику с операционной, два бассейна, тренажерный зал и кинотеатр, оценивается в $300 миллионов.

Второй крупнейшей яхтой среди миллиардеров, собравшихся в Сен-Мартен, является Ocean Victory – судно, которое принадлежит совладельцу магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Тройку лидеров в своеобразном рейтинге крупнейших суперяхт замыкает Rising Sun – яхта совладельца DreamWorks Дэвида Геффена. Отмечается, что сам владелец редко бывает на судне, которое охотно сдает своим состоятельным друзьям.

Напомним, что американский миллиардер Блумберг собирается баллотироваться в президенты США и победить Трампа.