Зарплата нардепа должна составить 70-100 тысяч гривен, - николаевский депутат Арахамия

Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия, сообщает «Новое время».

- Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы – от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен, - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату «очень деликатным вопросом» и сказал, что не может дать однозначный ответ, «имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно». Сам глава фракции назвал себя «небедным человеком» и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

- А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью, - заключил он.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что за время работы депутатом он будет вынужден потратить $750 тысяч.