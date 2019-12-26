Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 миллиарда гривен с олигарха Жеваго

Национальный банк Украины начинает процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение Шевченковского районного суда г. Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск НБУ, вступило в законную силу.

По данным НБУ, Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу по причине неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

«Таким образом, решение Шевченковского районного суда г. Киева вступило в законную силу. Это дало возможность НБУ 26 декабря 2019 года получить исполнительные листы и обратиться к Государственной исполнительной службе по принудительному исполнению решения суда»,- говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко, на сегодня общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

«Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды», - сказал он.

По данным НБУ, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования, взяв на себя личные обязательства.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Напомним, что недавно Государственное бюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго по делу о растрате 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит». В прошлом месяце следователи ГБР заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Константин Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 миллиард долларов.

Также с с 30 декабря 2017 года долей телеканала «Эспрессо» у 77,5% владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, владельцем которого является Иван Жеваго, сын украинского миллиардера Константина Жеваго.