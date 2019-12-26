В Черкассах чиновники потратили 3 миллиона на уборку снега, который так и не выпал

Несмотря на отсутствие обильных снегопадов в Черкассах на зимнюю уборку дорог уже потратили почти 3 млн грн.

Об этом говорится в сюжете «Фактов».

Три миллиона городской департамент ЖКХ выплатил частному подрядчику за работы, выполненные с 6 по 30 ноября. Это при том, что первый снег в Черкассах выпал только 2 декабря.

Между тем в компании уверяют, что за выполненные в ноябре работы подрядчик может отчитаться до копейки. Так, согласно акту, 1,2 миллиона гривен было потрачено на чистку прибордюрной территории, еще 1,6 млн грн – на четырехдневный полив путей обычным соляным раствором.

В гидрометцентре удивляются, так как в эти дни в городе не было гололеда. Несмотря на это, в профильном департаменте горисполкома уверяют, что с 27 ноября были морозы и гололед. В следующем году мэрия Черкасс намерена провести аналогичный тендер на содержание дорог, при этом его сумма составит более 60 миллионов гривен. Вполне вероятно, что победителем снова станет указанная компания, так как альтернативы в городе ей пока нет.