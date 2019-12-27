Украина и Россия договорились обнулить взаимные претензии по газу, - росСМИ

Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу российского Министерства энергетики Александра Новака, передает «РБК-Украина».

По его словам, отказ от исков, по которым нет окончательного решения, был включен в протокол о газовом сотрудничестве, подписанным между Украиной и Россией 20 декабря.

- Для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов, - сообщил Новак.

Также, по его словам, в 2020 году буду забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В период с 2021 по 2024 года - по 40 млрд кубов при условии конкурентного тарифа.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов по Стокгольмскому арбитражу.