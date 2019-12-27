В Украину поступило $1,67 миллиардов инвестиций - большая часть из оффшоров, - Минфин

По данным Министерства финансов Украины, за девять месяцев 2019 года в экономику поступило $1,67 млрд прямых иностранных инвестиций.

Соответствующие данные Минфин обнародовал в макроэкономическом обзоре за декабрь 2019 года.

Большинство инвестиций поступило из офшоров, в частности Кипра и Нидерландов.

«Наибольший объем инвестиций был направлен в финансовую и страховую деятельность ($682,2 млн или 40,9% от общего объема инвестиций) и промышленность — $301,6 млн или 18,1%», - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отмечают, что объемы инвестиций в промышленность выросли, если сравнивать с тремя кварталами прошлого года.

Отметим, что эти данные не учитывают инвестиций иностранцев в государственные ценные бумаги, который поступили на сумму, эквивалентную 100 млрд грн ($4,3 млрд).

Напомним, ранее президент заявил, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины. Также он отмечал, что договорился с олигархами Пинчуком, Ахметовым и Коломойским о крупных соцпроектах за их деньги.