70% украинцев получают пенсию меньше 3 тысяч гривен, - Минсоцполитики

70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
По словам замглавы министерства Натальи Ненюченко, есть готовый план действенной социальной политики, которые решает причины, а не только последствия проблем.
- Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии, - заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия.