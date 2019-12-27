70% украинцев получают пенсию меньше 3 тысяч гривен, - Минсоцполитики

70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

По словам замглавы министерства Натальи Ненюченко, есть готовый план действенной социальной политики, которые решает причины, а не только последствия проблем.

- Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии, - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия.