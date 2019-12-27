«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража погасил свой долг перед «Нафтогаз Украины» на сумму более 2,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Да, Украина получила 2,918 миллиарда долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража! Подробности позже... », – написал Витренко.

В пресс-службе Нафтогаза отмечают, что суммарно Газпром по решению Стокгольмского арбитража заплатил Нафтогаза 5 миллиардов долларов: остаток долга украинская компания получила в виде погашения долгов за газ сразу в феврале 2018 года.

«Сегодняшний платеж Газпрома, включая погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 миллиарда долларов), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 годп. Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС по территории Украины», - прокомментировали получения средств Газпрома в пресс-службе Нафтогаза.

Выплату подтвердили и в «Газпроме».

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», – сообщили в «Газпроме».

Комментируя выплату, президент Владимир Зеленский назвал это большой победой.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 милиларда компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям», - отметил Зеленский.

Как известно, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу «Нафтогаза» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом». Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов. Часть этой суммы «Нафтогаз» получил тогда же, сделав взаимный зачет задолженности с «Газпромом» (погасил свой долг за газ). По оставшейся сумме «Нафтогаз» начал судиться в международных судах, арестовывая активы Газпрома в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и др.

В итоге после переговоров Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов. В свою очередь Украина отказалась от исков к России по газу на $12,25 миллиарда. При этом российские СМИ сообщили, что Украина и Россия договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.