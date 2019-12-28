Мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКП снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение

Городской голова Николаева Александр Сенкевич, заявил что в субботу, 28 декабря, городская власть проведет встречу с руководством ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ПрАО «Николаевская ТЭЦ» относительно возможности снижения тарифов. При этом компании не могут сами снизить стоимость услуги, поскольку их тариф утверждает НКРЭКП.

Об этом он заявил в комментарии «Преступости.НЕТ».

Мэр отметил, что вчера было селекторное совещание с Кабмином, где в том числе обсуждали возможность снижения стоимости отопления из-за удешевления газа. В Николаеве чиновники вместе с представителями теплогенерирующих компаний планируют подробно изучить все показатели, чтобы оценить возможность снижения стоимости их услуг.

– Мы будем сегодня собираться и смотреть, как это реально можно сделать. У нас сегодня тарифы, которые установлены для облтеплоэнерго и для ТЭЦ, так как эти поставщики оборудовали своих потребителей больше чем на 90 процентов узлами учета потребленной энергии, то их тариф устанавливает НКРЭКП (Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ПН). Нам вчера довели механизм, по которому мы могли бы это сделать, но хочу напомнить вам одну вещь. В связи с тем, что мы дотировали с местного бюджета, был политически уменьшен, тариф, то сегодня задолженность государства перед облтеплоэнерго за разницу в тарифах составляет 150 миллионов гривен. То есть сегодня государство должно облтеплоэнерго 150 миллионов гривен, которыми они погасили бы свои долги, которые у них были перед «Нафтогазом». Вы не забывайте, что при всем том, что цена газа немного понизилась, увеличилась стоимость его транспортировки. Поэтому давайте мы сначала разберемся, чтобы это все не звучало как популизм, – рассказал мэр.

– Если это реально сейчас сделать – никто не будет переплачивать ни копейки, – уверил мэр.

Также он отметил, что ПрАО «Николаевская ТЭЦ» не является коммунальной собственностью, но обеспечивает около 40% населения Николаева теплом, поэтому также руководство этой теплогенерирующей компании намерено обсуждать с местной властью вопрос о возможном снижении тарифа.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти.

Отметим, что задолженность николаевцев перед «Николаевоблтеплоэнерго» составляет 71 миллион гривен. Это является одной из серьезных проблем для предприятия, которое вынуждено брать дотации из городского бюджета.

Также ранее сообщалось, что Николаевский городской совет согласился взять на баланс города Николаевскую ТЭЦ - вторую теплогенерирующую компанию в городе.