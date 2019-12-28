На Ивано-Франковщине вместе с Президентом открыли восстановленный мост – весной его уничтожил паводок

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область 28 декабря принял участие в открытии восстановленного мостового перехода через реку Чечва, соединяющий села Долгое-Калужское и Пойло.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Глава государства поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

«Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом», - сказал Владимир Зеленский.

Президент вместе с председателем Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмыгалем прошлись восстановленным мостом. Металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пойло - Долгое-Калужское Кольского района Ивано-Франковской области. 20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседания других.

Общая стоимость восстановительных работ, согласно заключению профильного министерства, составляет 24 миллиона гривен. Для восстановления моста из резервного фонда государственного бюджета выделено 23,4 миллиона гривен, 672,5 тысяч гривен было профинансировано из других источников.

Напомним, как глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.