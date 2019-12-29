Из областного бюджета выделили полмиллиона гривен на лечение 11-летней жительницы Николаева

Из областного бюджета Николаевской области выделили 500 тысяч гривен на лечение 11-летней жительницы Николаева Елены Огирь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный.

«Друзья, общими усилиями мы добились того, что программа «Турбота» таки заработала. Теперь у губернатора выделяют деньги не только на квартиры для прокуроров. Это было не легко и очень долго. НО!!! Из областного бюджета по этой программе было перечислено 500 тысяч гривен на лечение маленькой девочки Елены Огирь. Спасибо всем депутатам, которые не побоялись включиться в продолжительное войну с областной администрацией. P. S. При прошлых губернаторах такого не было!» – написал Невенчанный.

Как известно, Елене Огирь поставили диагноз АNCA- ассоциативный васкулит, гломерулонефрит. Болезнь характеризуется поражением мелких кровеносных сосудов, быстро прогрессирует и сопровождается быстро нарастающей почечной недостаточностью.

Ребенок нуждается в пересадке почки и на данный момент уже больше месяца находится на лечении в Минске (Республика Беларусь), в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». Однако ее состояние не позволяет делать операции по пересадке: васкулит распространился в голове, легких, желчном пузыре, желудке и почках. Девочка пережила инсульт, проходит процедуру диализа; лечение васкулита, которое чем-то схоже с лечением онкологии. Стоимость таких процедур, пребывание в больнице и медицинских препаратов, которые стабилизируют ее состояние, чрезвычайно высока. Раз в несколько недель клиника выставляет счета в 5000 евро, а общая сумма сбора (учитывая трансплантации почки) составит примерно 150 тысяч евро.