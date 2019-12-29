Нацбанк в 2019 году пополнил долларовые резервы на 7,9 миллиарда

Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке 8,46 миллиарда долларов США и продал 0,53 миллиарда долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – 1,56 миллиарда долларов, в том числе 730 миллионов долларов – на первом с ноября прошлого года валютном аукционе.

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривны, продав 50 миллионов долларов.

Как сообщалось, официальный курс гривны в 2019 году укрепился на 14,5% к доллару (до 23,6862 грн/$1) и на 16,7% к евро (до 26,422 грн/EUR).

Напомним, как в Николаеве существенно вырос курс доллара.