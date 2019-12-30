Из бюджета области выделили ₴500 тысяч на лечение маленького жителя Николаева – всего помощь получили уже 12 детей

Из областного бюджета Николаевской области выделили 500 тысяч гривен на лечение двухлетнего Дмитрия Жадана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Александ Стадник.

«Знакомьтесь, это Дмитрий Жадан – совсем маленький человек, который за два года своей жизни испытал слишком много горя. У мальчика редкое и тяжелое заболевание лечение которого требует дорогостоящих препаратов, к тому же необходима специальная аппаратура, которая также стоит немало. О проблеме Дмитрия я узнал из сюжета в телевизионных новостях. Немедленно поручил управлению здравоохранения и департаменту социальной защиты облгосадминистрации принять все необходимые меры и уже 27 декабря семье Димы была перечислена адресная денежная помощь в размере 500 тысяч гривен», – написал Стадник.

29 декабря глава ОГА встретился с семьей Жадан.

«Не стану много говорить, но некоторая информация, которую услышал от мамы и папы Дмитрия, просто шокирует. Прежде всего шокирует отношение отдельных врачей, которые до последнего доказывали, что ребенок абсолютно здоров! Я не могу оставить такую ​​вопиющую халатность без внимания – будут приняты соответствующие меры», – добавил глава ОГА.

Также Александр Стадник отметил, что выделенная финансовая помощь – это только начало и он лично будет следить за состоянием дел, а в ближайшее время будут выделены дополнительные средства.

«Но Дима не единственный, кто нуждается в поддержке. Тяжелобольных детишек много и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь. Так, в соответствии с Порядком предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Николаевской области на обследование и лечение детей, утвержденного решением областного совета от 13 декабря, средства уже получили 12 детей. Призываю всех, кто имеет возможность, помогать таким детям. Считаю, что особенно на это должны обратить внимание чиновники всех уровней, ведь у вас есть ресурс, не оставляйте детей на произвол судьбы! Дети – самое ценное наше сокровище, а здоровье детей - бесценное, не забывайте об этом!» – резюмировал глава ОГА.

Как известно, Дмитрий Жадан родился со сложным генетическим заболеванием СМА (спинально мышечная атрофия). Заболевание постоянно прогрессирует и ребёнок с каждым днем становится слабее. Приводит такая болезнь к страшным последствиям, постепенно снижается и пропадает мышечная активность, навыки ходить, стоять, сидеть, поднимать руки, глотать, а самое страшное, дышать из-за слабости мышц.

Отец Димы - Дмитрий Жадан (участник АТО) летом пытался устроиться официально в Польше, чтобы получить страховку и потом забрать семью и получать лечение, но попал под сокращение, так как он иностранец и ему пришлось вернуться домой.

Реквизиты для помощи: Карта Приват Банка: 4731219120136787 - Жадан Татьяна (мама), 0632215847.

Напомним, ранее сообщалось, что из областного бюджета Николаевской области выделили 500 тысяч гривен на лечение 11-летней жительницы Николаева Елены Огирь.