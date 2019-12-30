Украина подписала мировое соглашение с «Газпромом» по штрафу АМКУ

Украина и «Газпром» заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах «Газпрома» оплатить почти 7,4 миллиарда долларов по штрафу АМКУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», - добавил он.

По его словам, заключение соглашения открывает путь для подписания долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу «Нафтогаза» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом». Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов. Часть этой суммы «Нафтогаз» получил тогда же, сделав взаимный зачет задолженности с «Газпромом» (погасил свой долг за газ). По оставшейся сумме «Нафтогаз» начал судиться в международных судах, арестовывая активы Газпрома в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и др.

В итоге после переговоров Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов. В свою очередь Украина отказалась от исков к России по газу на $12,25 миллиарда. При этом российские СМИ сообщили, что Украина и Россия договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.