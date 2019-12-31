В 2019 году состояние богатейших людей мира выросло на 25%

Самые богатые люди в мире получили в 2019 году 1,2 триллиона долларов США.

Об этом пишет «Лига» со ссылкой на информацию Bloomberg.

В 2019 году богатейшим в мире остается американский миллиардер Джефф Безос, состояние которого оценивается в 116 миллиардов долларов США, несмотря на потерю 9 миллиардов долларов при разводе.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет 5,9 триллионов, что почти на 25% или на 1,2 триллиона больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, создательница одноименной линии косметики. Ее компания Kylie Cosmetics в этом году подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc., после чего Дженнер продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Больше всего денег заработал Бернар Арно, его состояние увеличилось на 36,5 миллиардов, Билл Гейтс и Марк Цукерберг также стали богаче более чем на 20 миллиардов долларов.