Подрядчик «Газпрома» не собирается возобновлять работу над «Северным потоком-2»

Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается восстанавливать укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток-2», которая была остановлена из-за санкций США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе Allseas сообщили, что компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ.

«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода, через что Allseas и приостановила работу над проектом.

«На выполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA), компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом», - говорится в сообщении.

Как известно, NDAA предусматривает, что компании, которые добровольно выйдут из российского трубопроводного проекта, смогут избежать американских санкций.

Напомним, 17 декабря Сенат США принял билль о защите энергетической безопасности Европы путем введения санкций, связанных с российскими газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Он был одобрен в пакете с оборонным бюджетом на следующий год.

В соответствии с ним Госдепартамент должен разработать полный список компаний-фигурантов строительства. Итогом станет ограничение их операций в США, что автоматически усложняет работу в сфере глобальных долларовых расчетов.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тысяч км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.