В Николаеве внезапно начали устанавливать урны в отремонтированном за 2,8 миллиона сквере, который открывали вместе с руководством мэрии

В сквере имени Михаила Александрова возле НУК имени адмирала Макарова резко начали устанавливать урны. При этом сквер осматривал сотрудник полиции.

Об этом сообщает «Мой город».

Как известно, 22 ноября в Николаеве торжественно открыли реконструированный сквер имении Михаила Александрова. На открытии сквера был мэр Александр Сенкевич, директор ДЖКХ Срегей Коренев и ряд других чиновников мэрии. На ремонт сквера потратили почти 2,8 миллиона гривен. Работы, срок которых был 31 декабря, выполняло ООО «Благоустрій-НК».

Спустя месяц после торжественного открытия в сквере имени Михаила Александрова — территории, ограниченной проспектом Центральным, по улице Бузника и НУК имени адмирала Макарова неизвестный мужчина занимался установкой урн.

Как оказалось, работник официально не трудоустроен и выполняет работы по просьбе некого инженера Александра Николаевича. Урны ему выдал некий Юрий Анатольевич. По всей видимости, речь идет о владельце ООО «Благоустрій-НК» Юрие Яровенко.

Работник: «Я не сотрудник. Мне позвонили, попросили положить. Я пришел, установил».

Журналист: «А кто позвонил?» Р.: «Александр Николаевич. Это наш инженер». Ж.: «Откуда он?» Р.: «Из Николаева». Ж.: «А кто вам выдал эти урны?» Р.: «Его директор нанял, Юрий Анатольевич». Ж.: «То есть вы нигде не оформлены, нигде не работаете».

Также на месте присутствовал сотрудник полиции, который фиксировал установку урн.

«На данный момент осматривается сквер на предмет того, что сейчас идет установка мусорных контейнеров. Есть информация, что работы давным-давно закончены, а только сейчас ставят эти урны. Сейчас будет проверяться, уточняться. На данный момент это фиксируется с той целью, чтобы не потерять в последующем следовую картину», — отметил представитель правоохранительных органов.

Согласно Госреестру юридических и физлиц Украины, «Благоустрій-НК» зарегистрировано в феврале 2018 года в селе Подымово Николаевского района Николаевской области. Учредителем и директором предприятия является николаевец Юрий Анатольевич Яровенко. Уставной капитал предприятия составляет 10 тысяч гривен. Фирма специализируется на изготовлении изделий из бетона для строительства.

Напомним, что 28 декабря полицейские проводили следственные мероприятия в здании ДЖКХ горсовета в рамках уголовного производства по факту возможных хищений бюджетных денег во время проведения строительных работ. Также задержали на взятке начальника управления технадзора департамента ЖКХ Татьяна Гордиенко. Она подозревается в систематическом получении неправомерной выгоды от руководителей подрядных организаций. Данные факты зафиксированы на видео и аудио. Позже в полиции рассказали, что чиновники получали от подрядчиков откаты по 10-15%.