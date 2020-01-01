Зеленый шрифт на номерах и «защищенные» места для парковки: В Украине вступил в силу закон об электромобилях

С 1 января 2020 года в Украине вступает в силу закон, который регулирует движение, парковку и зарядку электроавто, а также внедряет для них номерные знаки с зеленым цветом шрифта.

Об этом сообщает «Левый берег».

Для формирования требований к оформлению паркомест для электрокаров и внедрения дорожных знаков «для электромобилей», «кроме электромобилей», «станция зарядки электромобилей» профильным министерствам и ГосЧС отводится шесть месяцев.

За стоянку и остановку на месте для электротранспорта, как и за создание препятствия их водителям в остановке и парковке предусмотрен штраф 340-510 гривен. Также нарушителя могут эвакуировать с паркоместа для электрокара.

Напомним, что ранее Минрегион обязал владельцев парковок установить электрозарядки.