В Украине заработал упрощенный метод оценки недвижимости

В Украине с 1 января 2020 года вводится упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки.

В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура.

При этом предусмотрен бесплатный доступ к базе для проверки или внесения данных об оценке недвижимости.

Напомним, что ранее оценку недвижимости проводили площадки, которые связывают с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником. Ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тысяч сделок, что приносило собственникам площадок не менее 1 миллиарда гривен.