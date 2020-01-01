В Украине увеличился срок трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию

С 1 января 2020 года в Украине планово увеличивается количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту.

Об этом сообщает «Новое время».

Пенсии в Украине назначают в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и с учетом таких условий:

- достижение пенсионного возраста; - наличие достаточного страхового стажа.

В соответствии с пенсионной реформой, с 1 января 2018 года происходит постепенное увеличение необходимого пенсионного стажа. С 1 января 2020 на получение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет (в 2019 было 26 лет).

Если же человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет – в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии.

2020 год также станет последним «льготным» годом пенсионного возраста для женщин. До 60 лет, в 59,5 на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года.

Напомним, что 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тысяч гривен.