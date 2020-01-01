В Украине размер минимальной зарплаты повысили до 4723 гривен

В Украине с 1 января 2020 минимальная зарплата составляет 4723 гривен. По сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 550 гривен.

Об этом сообщает «Громадське».

Такой размер минимальной зарплаты предусмотрен в госбюджете на 2020 год, который приняла Верховная Рада. Также с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда за 1 час: 28,31 гривны вместо 25,13 гривны.

В то же время прожиточный минимум останется таким же, как и в декабре 2019 года – 2102 гривны в месяц. В течение 2020 его планируют дважды повышать – в июле и декабре. Однако сколько он составит после повышения, пока неизвестно.

Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.

- ФЛП первой группы ежемесячно должны будут платить 1039,06 гривен единого социального взноса и 210,2 гривны единого налога (вместе 1249,26 гривны); - ФЛП второй группы – 1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога (вместе 1983,66 гривны в месяц); - ФЛП третьей группы будут платить ЕСВ (те же 1039,06 гривны в месяц), а вот размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% - если нет).

Напомним, ранее сообщалось, что только четверть горожан полагают, что в Николаеве хорошие условия для бизнеса.