Мама николаевца, которому проломили череп, когда он возвращался со свидания, просит о помощи в сборе денег на титановую пластину

Антон Коваленко Жителю Николаева Антону Коваленко, которого избили и проломили череп, когда он возвращался со свидания, нужна помощь в сборе денег на операцию.

Об этом сообщает волонтёр Елена Бондаренко.

В августе мужчине сделали трепанацию черепа, удалили гематому, части раздробленных костей. Он девятнадцать дней находился в коме. Сейчас у него отверстие в черепе 9.5х6.5 сантиметров. Нужно ставить титановую пластину для защиты открытой части мозга, защищённой только кожными слоем.

«От громких звуков, при перемене погоды у парня постоянная головная боль. Поднимается внутричерепное давление. По этому делу идёт суд, нападавший оказался парень из интерната, он раскаивается в содеянном, но не может помочь пострадавшему. У Коваленко Антона из родных только мама - Ольга Коваленко, которая посвятила свою жизнь помощи людям, она служит в «Центре реабилитации и социальной адаптации помощи алко и наркозависимым», - говорится в сообщении.

У матери Антона нет суммы, которая необходима на лечение. Цена имплантов - 23 тысячи 520 гривен. Она обращается за помощью к неравнодушным людям.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168745303561853 - Коваленко Ольга Васильевна (мама), +380667184881.