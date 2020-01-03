«Николаевский судостроительный завод» без договоров с Минобороны потратил почти ₴60 миллионов на содержание крейсера «Украина»

Сотрудники Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области обнаружили непроизводительные затраты на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод» при обслуживании крейсера «Украина».

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

В аудитслужбе сообщают, что «НСЗ» (генеральный директор Валерий Калашников) без заключения соответствующих договоров с Министерством обороны Украины занималось содержанием ракетного крейсера проекта 1164 (крейсер «Украина»), что привело к непроизводительным затратам на общую сумму 59,6 миллионов гривен.

Также сообщается, что выполнение дополнительных работ, не обусловленных договорами, повышение стоимости нормо-часа и рост общепроизводственных расходов при отсутствии других заказов, а также применение штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ, привело к убыточности договоров по выполнению работ для Минобороны на сумму 5,4 миллиона гривен.

«Введение вынужденного простоя, несоблюдение законодательства при увольнении работников, выплата компенсаций за несвоевременно выплаченную зарплату и исполнительного сбора привели к непроизводительным затратам на сумму 3,4 миллиона гривен», - говорится в отчете.

Кроме того, несвоевременная уплата единого социального взноса привела к дополнительным расходам предприятия в виде штрафных санкций в сумме более 0,9 миллионов гривен. При отсутствии источников для формирования фонда оплаты труда и убыточности предприятия, премирование работников привело к дополнительным расходов в общей сумме 600 тысяч гривен.

«Оплата по гражданско-правовым договорам работ, выполнение которых предусмотрено должностными обязанностями штатных работников, привела к дополнительных расходов на сумму 104 тысячи гривен», - говорится в отчете.

Содержание объектов социальной сферы привело к непроизводительным затратам на сумму 3,8 миллионов гривен. Неосуществление таможенного оформления товаров, поступивших от иностранных поставщиков в предыдущие годы, привело к изъятию оборудования таможней и потери активов на сумму 6,6 миллионов гривен.

Кроме того, расходы, произведенные на частичную уплату аванса ЗАО УК «БМЗ» за главный двигатель, при отсутствии финансовых возможностей для проведения окончательного расчета (42 миллиона гривен), могут привести к потере активов на сумму 6,6 миллионов гривен.

Ненадлежащая исковая работа по взысканию дебиторской задолженности может привести к потере активов на сумму 3,2 миллиона гривен. Задолженность перед иностранной компанией «SEA EMERALD S.A.» привела к дополнительным расходам в виде операционной курсовой разницы на сумму 55,4 миллиона гривен, что негативно повлияло на финансовый результат и риск потери активов или банкротства предприятия.

Наряду с этим, непринятие управленческих решений относительно дальнейшего использования недостроенного рефрижераторного судна, приводит к разрушению его агрегатов, что в дальнейшем может привести к потере имущества.

Мероприятия Государственной исполнительной службы по реализации арестованного имущества для погашения задолженности по решению суда привело к потере имущества в виде квартиры (остаточной стоимостью 18 тысяч гривен) и может привести к потери государственного имущества (в том числе только за 2 объектами незавершенного строительства) стоимостью 13,6 миллионов гривен.

Непринятие решения по выводу из эксплуатации объектов, которые не используются в хозяйственной деятельности, привело к увеличению операционных расходов и убытков предприятия на сумму 1,9 миллионов гривен. Также длительное и ненадлежащее хранение запасов приводит к непригодному дальнейшему их использованию и может привести к потере активов стоимостью 1,1 миллиона гривен.

Напомним, что строительство крейсера «Украина» началось еще в 1984 году, он достроен на 95%. Ранее сообщалось, что крейсер «Украина» демилитаризуют и на это понадобится около трех лет.

Как известно, в 2017 году долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивали акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам. 26 декабря 2017 года рабочие НСЗ также блокировали проезд возле Варваровского моста. При том, что незадолго до этого Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам НСЗ. А премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от руководства «Укроборонпрома» отчитаться за выполнение этого поручения 27 декабря.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода. Оказалось, что 86,5 миллионов гривен, выделенные на погашение долгов по зарплатам, предприятие обязано будет вернуть.