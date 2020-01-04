Президент Зеленский получил почти ₴5 миллионов роялти от «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от «Квартала 95».

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.

Изменения в электронный документ гарант внес в пятницу, 3 января 2020 года. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от студии «Квартала 95» 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти, а также 104 тысяч гривны компенсации за пользование торговой маркой.

Полная декларация о доходах за 2019 год Зеленский должен подать до апреля.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тысяч гривен роялти от «Квартала 95», а за 2018 — 4 тысячи.

Напомним, ранее бизнес-партнер и друг новоизбранного президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Зеленский вышел из бизнеса на период своего президентства, но будет получать дивиденды от роялти.