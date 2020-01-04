Нардепу от «СН» Дубинскому накануне Нового года мама подарила три элитных авто за почти ₴3 миллиона - на днях он купил себе еще одно

Народный депутат от «Слуги народа», экс-журналист Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля.

Согласно информации в реестре, 27 декабря мать нардепа Алла Березовская подарила ему три автомобиля на общую сумму 2,8 миллиона гривен - «Mercedes-Benz G55» стоимостью более 1,2 миллиона гривен, «Toyota Land Cruiser 200» за 1,1 миллиона гривен и «Mercedes-Benz E 55 AMG», который стоит почти 350 тысяч гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - «Cadillac Escalade 6.2i», которая обошлась народному избраннику в более 1,1 миллиона гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 500 тысяч гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.