Николаевский филиал АМПУ не взыскал с шести операторов ₴21 миллион за пользование инфраструктурой, но оплатил компенсацию вместо подрядчика

Николаевский филиал ГП АМПУ» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» не взыскали с шести портовых операторов 21,1 миллиона гривен платы за пользование портовой инфраструктурой согласно договорам.

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

Николаевским филиалом ГП «АМПУ» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (начальник Проточенко О.М.) при наличии правовых оснований для начисления и взыскания с 6 портовых операторов платы за пользование портовой инфраструктурой согласно договорам сервитута, не начислены и не выставлено к оплате счетов за период с 01.01.2016 до 01.12.2017 на общую сумму 21,1 миллион гривен (с НДС)», - говорится в сообщении.

В то же время, Николаевский филиал «АМПУ» с 1 января 2016 накапливал дебиторскую задолженность, которая по сути является безнадежной, не признается дебиторами и не подтверждена актами сверок за услуги «Обеспечение доступа портового оператора к причалу», начисляемые по тарифами, утвержденными приказом Министерства инфраструктуры от 18.12.2015 №541. Общий объем такой задолженности по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 195 миллионов гривен (с НДС) по расчетам с 6-ю компаниями.

Помимо этого, филиал оплатил обязательные компенсационные платежи за убытки, причиненные водной среде и биоресурсам при проведении дноуглубления акватории Николаевского морского порта в сумме 1,2 миллиона гривен, которые согласно условиям договора учтены договорной ценой и возлагаются на исполнителя - ООО «Техморгидрострой Николаев».

Напомним, что 31 октября 2019 года руководство Администрации морских портов Украины в лице Райвиса Вецкаганса уволило почти всю «верхушку» Николаевского филиала АМПУ - Олега Проточенко, Владимира Пинькаса.