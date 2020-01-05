В Украине с 2020 года увеличился размер выплат алиментов

В Украине с 1 января увеличился размер выплат алиментов. Это связано с увеличением прожиточного минимума.

Об этом сообщают в пресс-службе Минюста.

Теперь для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 гривен.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 гривен и для детей от 6 до 18 лет - 1109 гривен.

«Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста», - отметили в Минюсте.

Напомним, что около 5 тысяч жителей Николаевщины ограничены в выезде за границу из-за долгов по алиментам.