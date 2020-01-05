Украина в полном объеме получила оплату за транзит газа от российского «Газпрома»

Несмотря на снижение объемов прокачки российского газа через Украину Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от «Газпрома».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

«Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки, - написал Макогон.

«Деньги уже на счетах Оператора ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты», - добавил он.

Отметим, 3 января Оператор ГТС сообщил, что начиная с 7:00 1 января, все заявки «Газпрома» выполняются в полном объеме - газ из РФ в страны ЕС и Молдовы транспортируется в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

«Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубов», - заявили в пресс-службе.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубов) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Напомним, ранее Украина и Россия подписали договор на транзит газа на пять лет