«Приобретение товаров и услуг»: Госстат подсчитал, на что украинцы тратят больше всего денег

Украинцы в третьем квартале 2019 года больше всего потратили на товары и услуги - 840,7 млрд грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на предварительные данные Госстатистики.

Так, расходы на приобретение товаров и услуг достигли 88,4% от всех расходов и сбережений, общая сумма которых в третьем квартале прошлого года составила 950,7 млрд грн. Из них расходы - 947 млрд грн, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Прирост сбережений - 3,7 млрд грн (13,7%).

Прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах составил 11,1 млрд грн, или 1,2% от всех расходов и сбережений. Сбережения в иностранной валюте - 17,1 млрд грн, или 1,8% от всех расходов и сбережений.

В то же время доходы в третьем квартале прошлого года достигли 950,7 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них зарплата - 449,9 млрд грн, или 47,3% от всех доходов. Социальные пособия за этот период составили 139,65 млрд грн, или 14,6% от всех доходов.

Располагаемый доход в третьем квартале 2019 года составил 754,2 млрд грн. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 17934 грн, тогда как в III квартале годом ранее - 15715 грн. Прирост - 14,1%.

Реальные же располагаемые доходы (с учетом ценового фактора) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%, тогда как годом ранее такой рост составил 11,1%.

Отметим, располагаемый доход - это доходы населения за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.