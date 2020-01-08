Сверхштат и премии самим себе: В Николаеве и области аудиторы нашли множество нарушений в образовательных учреждениях

В Николаеве и области прошла аудиторская проверка всех учреждений образования, в ходе которой было найдено множество нарушений.

Об этом сообщается в документе о результатах проверки Главного управления Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины, который опубликован на сайте Николаевской облгосадминистрации.

Аудиторы установили, что в Кривоозерском профессиональном аграрном лицее департамента образования Николаевской ОГА руководство открыло должности сверх штата. Оплата труда сотрудников, которых взяли на эти должности, составила 167 тысяч гривен.

В коммунальном учреждении «Общеобразовательная школа-интернат I-III ступеней - центр общего и профильного образования и комплексной реабилитации » Николаевского областного совета аудиторы выявили нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 1,5 миллиона. Выяснилось, что учреждение недополучило доходов на сумму 498 тысяч гривен за неначисление определенного действующим законодательством размера родительской платы за нахождение ребенка в интернате. Еще Еще 154 тысячи обнаружили в качестве незаконных расходов.

В Николаевском профессиональном лицее торговли и ресторанного бизнеса Николаевского городского совета аудиторы выявили нарушения, которые допустил бывший руководитель учреждения Руслан Довгоножко. Он начислял себе ежегодные денежные вознаграждения в сумме 22 тысячи гривен, надбавки, премии, материальную помощь. Своего заместителя Жовтоножко тоже награждал ежегодной премией в размере 203 тысячи гривен, другим работникам выписывал вознаграждения в сумме 58 тысяч гривен.

«Просчеты в организации трудового процесса привели к выплатам, не предусмотренным сметой вынужденных прогулов, которые признаны судами и вместе с судебными сбором составляют 84 тысячи гривен», - сказано в документе.

В Николаевской общеобразовательной школе-интернате I-III ступеней № 3 Николаевского областного совета аудиторы выявили нарушений на 760 тысяч гривен. Руководство школы не соблюдало законодательство при начислении выплат по должностным окладам и тарифным ставкам.

В коммунальном учреждении «Новоодесский районный центр финансово-хозяйственного и учебно-методического обеспечения учреждений образования» решили потратить средства местного бюджета на незаконные выплаты заработной платы – всего 163 тысячи гривен. Также сообщается, что учреждение потеряло возможность получить субвенцию для улучшения материальной базы из-за того, что Новоодесский райсовет не вовремя принял решение о выделении из местного бюджета средств для софинансирования субвенции.

«Учреждением утрачена возможность получить субвенцию из государственного бюджета на сумму 615 тысяч гривен на улучшение материальной базы учреждений образования района в результате несвоевременного принятия решения Новоодесского районным советом о выделении из районного бюджета средств на софинансирование мероприятий», - сказано в документе.

Напомним, в Николаевской области Новобугский педагогический колледж начислял стипендии студентам, которые не имели права на их получение, чем причинил лишние выплаты из бюджета.