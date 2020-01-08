В Раде зарегистрировали законопроект о снижении налога на доходы от игорного бизнеса: «Выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом»

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, законопроект №2713 внесли депутаты от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк 3 января, а 8 января законопроект был направлен на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр. В частности, ставка налогообложения на доходы от всех видов игорного бизнеса будет установлена на уровне 10%, хотя сейчас, согласно Статье 136 Налогового кодекса, она составляет 18% для доходов, полученных от букмекерской деятельности и организации азартных игр, в том числе и казино.

«Для дохода, полученного от букмекерской деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, онлайн казино, деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов - ставка 10 процентов; деятельности по организации и проведению лотерей - 10 процентов от дохода», - указано в документе.

Согласно законопроекту, выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военного сбора.

Отметим, что на заседании Верховной Рады 19 декабря нардепы не поддержали за основу разработанный профильным комитетом законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправили его на доработку. В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Напомним, как в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.