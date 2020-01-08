Золотовалютные резервы Украины в декабре значительно выросли и достигли максимума за последние 7 лет

Международные золотовалютные резервы Украины в течении декабря 2019 года выросли на рекордные $3,37 млрд, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.

«Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка ($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019 год), но и достиг семилетнего максимума — в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», — сообщили в Нацбанке.

Рекордное наращивание резервов Нацбанк объясняет благоприятной ситуацией на валютном рынке, в частности большими поступлениями от экспорта рекордного урожая, а также повышенным спросом иностранцев на гривневые облигации внутреннего государственного займа.

«Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране», — добавляют в НБУ.

Отметим, что по состоянию на начало декабря 2019 года объем международных резервов Украины составлял $21,93 млрд. Однако в течении последнего месяца 2019 года Нацбанк осуществил рекордный выкуп валюты с межбанковского рынка, приобретя около $3 млрд.

Справка: Международные резервы (или золотовалютные резервы) — это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для того, чтобы корректировать курс национальной валюты (продажей валюты по установленному курсу Нацбанк может регулировать курс валют) и рассчитываться по валютным обязательствам государства.