Генпрокуратура подала иск на 1,3 миллиарда гривен против корпорации «Богдан», связанной с Порошенко

Прокуратура обратилась в суд с иском к частному акционерному обществу о признании недействительным убыточного для государства договора на сумму более 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

«Укрэксимбанк» и указанная компания в 2018 году подписали кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе значительно был отсрочен конечный срок погашения долга – до 25 декабря 2031, а также существенно уменьшен размер процентов за пользование кредитом.

НАБУ расследует уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами «Укрэксимбанка» своим служебным положением в отношениях с этой компанией.

«Экономическая правда» сообщает, что речь идет о корпорации «Богдан». Она входила в финансово-промышленную группу «Укрпроминвест», которую связывают непосредственно с экс-президентом Петром Порошенко. Основателем корпорации «Богдан» является бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский – фигурант коррупционного скандала при закупках для армии.

Напомним, что ранее СБУ задерживала главу правления «Укрэксимбанка» Гриценко, но тот внес 3 миллиона гривен залога и вышел из-под стражи. Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.