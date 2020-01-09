Лицей на Николаевщине недополучил полмиллиона гривен от предпринимателя, который сдавал имущество заведения в аренду

В Николаевской области одно из учебных учреждений недополучило полмиллиона гривен из-за предпринимателя, который брал в аренду их общежитие и не выполнял своих обязательств.

Об этом сообщается в документе о результатах проверки Главного управления Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Николаевской области, который опубликован на сайте Николаевской облгосадминистрации.

В ходе ревизии в Николаевском профессиональном машиностроительном лицее Департамента образования и науки Николаевской ОГА было выявлено, что еще в 2003 году руководство лицея сдало в аренду частному предпринимателю 1,5 тысяч квадратных метров общежития. Предприниматель сдавал комнаты в аренду, при этом не выполнял своих обязательств перед лицеев, в результате чего учебное учреждение потеряло 520 тысяч гривен.

«Частный предприниматель сдавал комнаты общежития за плату для проживания, при этом основные обязательства по договору не исполнял, что привело к потере доходов учебного заведения на общую сумму более 520 тысяч гривен, из которых 355 тысяч гривен так и не перечислены лицею», - сказано в документе.

Материалы проверки и найденных нарушений были переданы в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, при этом, предприниматель продолжает использовать общежитие.

Напомним, в Николаеве и области прошла аудиторская проверка всех учреждений образования, в ходе которой было найдено множество нарушений.