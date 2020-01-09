В 2019 году украинцы купили в пять раз больше подержанных автомобилей, чем новых

Об этом сообщают в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Большая часть приобретенных и зарегистрированных б/у автомобилей происходят из стран ЕС - почти 75%. Количество купленных подержанных машин в 2019 году превысила аналогичный показатель 2018 года в 3,5 раза. Больше всего украинцы покупали авто Volkswagen (74,8 тысячи), Opel (34,8 тысячи) и Renault (почти 32 тысячи).

«Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине», - говорится в сообщении.

Ранее глава таможни Нефедов заявил, что полиция может останавливать и штрафовать «евробляхеров».