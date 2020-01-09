На охрану николаевской мэрии и еще четырех админзданий в 2020 году потратят ₴1,5 миллиона

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 8 января объявил тендер на услугу по охране здания мэрии в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предположительная стоимость услуги - 1 миллион 515 тысяч 538 гривен. Аукцион запланирован на 24 января. Выполнять услуги подрядчик будет до 31 декабря 2020 года.

Охранные услуги с задачей недопущения краж, грабежа, разбоя, уничтожения или повреждения имущества и материальных ценностей охранная фирма будет по следующим адресам: улица Адмиральская, 20 - пять человек, улица Радостная, 9 - один человек, улица Московская, 13 - один человек, улица 12-я Продольная, 38/3, проспект Мира, 66А - один человек.

Также отмечается, что на период проведения сессии Николаевского городского совета необходимо предоставлять дополнительно двух людей, которые должны обеспечивать охрану правопорядка на входе и внутри большого зала горсовета.

При этом, на период проведения культурно-массовых и других мероприятий по заявке управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета нужно предоставлять дополнительную численность личного состава в количестве от 2 до 10 человек для организации охраны по периметру и внутри объекта охраны по адресу: улица Адмиральская, 20.

Участник должен иметь специально оборудованный транспорт и централизованный пульт охраны, а также должен за свой счет оборудовать техническими средствами тревожной сигнализации все посты на объектах заказчика. Кроме это участник торгов должен иметь группу быстрого реагирования, которая будет прибывать в случае необходимости на объект не более чем за 5 минут.

В том числе, все охранники должны быть обеспечены специальными средствами спецзащиты охраны, связи (переносными портативными рациями, которые обеспечивают качественную связь на территории здания горсовета и специальной одеждой единого образца с фирменной символикой и обозначением «Охрана».

«Охранники обязаны быть обеспечены фирменной летней и зимней форме цвета «синее небо»:

- летняя форма - рубашка, брюки;

- зимняя форма - зимняя куртка, свитер, рубашка, брюки.

Все работники должны быть оформлены официально. Работники должны быть физически здоровы и не иметь противопоказаний, которые могут препятствовать выполнение своих функциональных обязанностей», - говорится в технических условиях.

В рабочее время охранники должны осуществлять визуальный контроль и мониторинг объекта. И в случае обнаружения на объекте противоправных действий, посторонних лиц, кражи или возгорания, задымления или других нештатных ситуаций охранники должны немедленно принять меры - вызвать опергруппу, полицию, МЧС и немедленно поставить в известность ответственных сотрудников заказчика и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Напомним, что охрана райадминистраций Николаева в 2020 году обойдется в ₴1,3 миллион – почти вся сумма достанется фирме экс-депутата Бабкова.