Украина из-за запуска «Турецкого потока» лишится $450 миллионов дохода в год

Транзит газа через Украину для Турции и Болгарии был приостановлен из-за запуска газопровода «Турецкий поток». Из-за этого Украина будет недополучать 450 миллионов долларов в год.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает «Укринформ».

- Что касается «Турецкого потока», могу подтвердить, что поставки в Болгарию и Турцию через Украину уже не производятся. Все заявки, которые мы получаем, идут для Румынии и Молдовы. По Трансбалканскому газопроводу газ для заказчиков в Турции мы не транспортируем.

- Недополученный доход – около 450 миллионов в год. Это нельзя назвать убытками, потому что мы ничего не теряем, мы их просто не заработаем. Как будем это компенсировать? Будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода бронируем и предлагаем другим поставщикам. Если появится ресурс газа в этом регионе, который будет целесообразно импортировать в Украину, то пожалуйста, - сказал Макогон.

Он отметил, что «Оператор ГТС» также работает над новыми направлениями – так называемым «коротким транзитом». В ближайшие недели первые трейдеры смогут воспользоваться этой услугой.

- Мы будем предоставлять услуги транзита, например, из Польши в Венгрию, из Венгрии в Румынию, из Польши в Словакию, - сказал Макогон.

Напомним, в Стамбуле 8 января состоялся запуск в эксплуатацию первой очереди газопровода «Турецкий поток», который будет доставлять газ в Европу в обход Украины.