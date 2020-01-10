В Николаеве объявили очередной тендер на капремонт сквера имени Коренюгина за 12,5 миллионов гривен

В четверг, 9 января, департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил четвертый тендер по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина, который расположен возле здания Ингульской районной администрации.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок «Prozorro».

Так, первый тендер чиновники объявляли еще в октябре 2019 года. Ожидаемая стоимость работ 10 миллионов 129 тысяч 129 гривен. Аукцион должен был состоятся 1 ноября текущего года. Срок выполнения работ - до 11 декабря 2020. Свои предложения подали две фирмы - одесская ООО «БВК «Пик-Строй» и ООО «Компания Экстерьер-Дизайн общество с ограниченной ответстветственностью», но их предложения отклонили. Следующих два тендера чиновники объявляли на сумму 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен, одна торги отменяли по причине подачи лишь одного предложения.

Четвертый тендер объявили также на сумму 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен. Аукцион начнется 28 января. Срок выполнения работ не изменился - до 11 декабря 2020 года.

Cогласно тендерной документации подрядчик должен будет снести сухие и аварийные деревья, выкорчевать пни, демонтировать асфальт и бордюры, уложить новый асфальт, установить ограждение с калиткой и воротами. Помимо этого подрядчик обязан обустроить новые газоны и покрытие площадок, высадить новые зеленые насаждения и деревья, смонтировать систему водоснабжения для их полива, установить уличное освещение, лавочки и урны. Также установить мини-футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольный стенд и сетки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, кроме этого на территории сквера разместят теннисный стол, спортивный комплекс Интератлетика с двумя наклонными скамьями, спортивный комплекс Интератлетика Воркаут, брусья и обустроить место для велопарковки.

Напомним, ранее сообщалось, что открыть реконструированный сквер планировали к 230-летию Николаева. На презентации концепции реконструкции Александр Сенкевич заявлял, что деньги на проект уже выделены. Однако, как видим запланированное не удалось.