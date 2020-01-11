На всемирной выставке представили прототип круглого смартфона

Американский стартап dTOOR привёз на выставку CES 2020 один из самых необычных смартфонов на базе Android. Главной его фишкой стал абсолютно круглый дисплей. Название у новинки соответствующее – Cyrcle Phone.

Об этом сообщает «Лайфхакер» со ссылкой на издание «CNET».

Cyrcle Phone напоминает гигантские часы, однако работает он под управлением полноценной системы Android 9. Интерфейс системы будет адаптирован под круглый экран, а вот перерабатывать какие-то приложения разработчики не планируют. По их мнению, пользователи привыкли к прямоугольному интерфейсу, поэтому в данном случае он просто будет автоматически подгоняться под область отображения.

С мессенджерами особых проблем не возникнет, а вот с более сложными сервисами и, к примеру, играми, могут быть трудности. Ведь экран имеет диаметр всего 3,45 дюйма при разрешении 800×800 пикселей – на удобную работу с редакторами и офисными инструментами рассчитывать не стоит.

У Cyrcle Phone есть две камеры на 13 Мп. Объём оперативной памяти составил 2 Гб, а встроенной памяти установлено 16 Гб. Ёмкость аккумулятора – 2 тысячи мА·ч. Дизайн устройства пока не завершён, производитель продолжает экспериментировать с различными перерабатываемыми материалами. Финальный вариант корпуса будет представлен позже. В продажу Cyrcle Phone планируют запустить в первом квартале 2021 года по цене около 700 долларов.

Напомним, что ранее компания Samsung представила новый способ ввода текста – вместо клавиатуры нужна любая ровная поверхность.