В Николаевской области задолженность по зарплатам составила 51,8 миллиона гривен

На Николаевщине задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий и учреждений на 1 декабря 2019 года составила 51,8 миллиона гривен. В течение ноября долг увеличился на 4 миллиона гривен, или на 8,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Общая сумма задолженности на 80,9% (41,9 миллиона) сформирована экономически активными предприятиями. Работодатели этих предприятий вовремя не рассчитались с 2,5 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 16,7 тысяч гривен. На предприятия-банкроты приходилось 8,5% суммы задолженности, на экономически неактивные предприятия – 10,6%.

В ноябре 2019 года реальная заработная плата в регионе по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,1%, с ноябрем 2018 года – увеличилась на 11,7%. Средняя номинальная заработная плата в ноябре 2019 составляла 9904 гривны, что на 1,9% меньше чем в октябре и на 17,7% больше, чем в ноябре 2018 года.

Высокими были начисления на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 18 тысяч 227 гривен; сферы научных исследований и разработок – 15 тысяч 172 гривны; складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 14 тысячи 966 гривен; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 13 тысяч 417 гривен.

Напомним, что в Украине размер минимальной зарплаты повысили до 4723 гривен.