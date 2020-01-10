Впервые за время независимости Украины цены в декабре снизились, – Минэкономики

Согласно обнародованным данным Государственной службы статистики впервые за годы независимости в декабре на потребительском рынке цены снизились на 0,2%

Об этом сообщает Министерство экономики.

Сообщается, что ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг..

По словам ведомства, нетипичное снижение цен в декабре вызвано:

- существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1% (это наибольшее значение в помесячнои измерении в течение всего 2019 года), что создавало дефляционный влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

- снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%)

- кроме того, насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка (расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, масла и др.) нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем (за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания, меньше рост был в 2011-2012 гг., когда цены выросли на 0,1%)