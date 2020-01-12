Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Украины, - министр Милованов

Во Всемирном банке ожидают, что по итогам 2020 года экономика Украины вырастет на 3,7%.

Такие данные у себя на странице в Facebook привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Более того, как отмечает он, в последующие годы экономика Украины должна ускорить темпы своего роста.

"Согласно оценкам ВБ, по итогам 2019 года рост ВВП Украины составит 3,6%, прогноз на 2020 год — 3,7%, на 2021-2022 годы — по 4,2%", — сообщил Милованов.

Для сравнения, мировая экономика, по оценкам Всемирного банка, в 2019 году выросла на 2,4%, а в 2020 году вырастет на 2,5%.

Ранее во Всемирном банке ожидали, что экономика Украины по итогам 2019 года вырастет на 3,6%.

По последним данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2019 года украинская экономика выросла на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале 2019 года экономический рост в Украине составил 4,6%, в первом квартале — 2,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Украины в декабре значительно выросли и достигли максимума за последние 7 лет.