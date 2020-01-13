Служба автодорог Николаевщины заключила семь договоров на 20 миллионнов с фирмой нардепа Негулевского на содержание дорог

Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договор в общей сумме на 19,6 миллионов гривен на содержание дорог с фирмой народного депутата Украины Игоря Негулевского «София-Гранит».

Соответствующие договоры опубликованы на сайте электронных закупок «ProZorro».

Ранее сообщалось, что семь тендеров объявили 25 и 27 ноября. Раскрытие предложений и намерение о заключении договора прошли в один день – 21 декабря. По итогу, победителем всех семи тендеров стала фирма ООО «София-Гранит».

Договоры с фирмой «София-Гранит» заключили 10 и 11 января. Содержание дорог планируется в период с января по 31 марта.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи заявил, что победа фирмы народного депутата Игоря Негулевского «София-Гранит» в семи тендерах, где соперником был «Николаевский облавтодор», может быть подозрительной.