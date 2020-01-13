«Volkswagen», «Mitsubishi», «Hyundai» и «Toyota»: Николаевская САД за два миллиона хочет отремонтировать свой автопарк

Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на ремонт и техническое обслуживание иномарок.

Соответствующие торги размещены на сайте публичных закупок «ProZorro».

Тендер объявили на 2 миллиона 30 тысяч 114 гривен. Служба автодорог хочет отремонтировать Toyota Camry 2.4, Volkswagen Passat 2.0, Cherry Tiggo 2.4, Mitsubishi Pajero Wagon 3.2, Mitsubishi Outlander 2.0, ГАЗ АС-G27057 ВП-6, Hyundai Accent 1.5 и Chevrolet Aveo 1.5.

Торги объявили сегодня, 13 января. Аукцион начнут 31 января. Услуги САД закупает до 31 декабря 2020 года. В технической документации детально перечислены действия, которые необходимо совершить с каждой машиной. Там есть как и диагностика, так и фактический ремонт и обслуживания автомобилей.

Напомним, территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, объявило тендер на закупку шести автомобилей: пикапа, кроссовера, двух легковушек и двух микроавтобусов. Общая ожидаемая стоимость транспортных средств составляет 5 миллионов 190 тысяч гривен.