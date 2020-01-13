Украинцы зарабатывают втрое меньше, чем поляки и латвийцы, - исследование

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Уровень зарплаты в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы.

Об свидетельствует «Обзор рынка труда», сделанный министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 

В докладе отмечается, что средняя номинальная зарплата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Напомним, ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Украины в декабре значительно выросли и достигли максимума за последние 7 лет.

Роман Свиридов

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